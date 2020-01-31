Эвакуация граждан РФ из Китая и ограничение авиасообщения не коснутся туристов – АТОР

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Ограничение авиасообщения между РФ и КНР и эвакуация россиян из Уханя не отразятся на плановом порядке вывоза граждан России с китайского острова Хайнань. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

Она подчеркнула, что озвученные вице-премьером РФ Татьяной Голиковой меры никак не коснутся туристов, которые продолжают отдыхать на острове Хайнань. По ее словам, ограничения касаются только регулярных рейсов из континентального Китая.

Ломидзе пояснила, что туристов из Хайнаня вывезут согласно намеченному графику. Она отметила, что находящихся на острове россиян вывезут в Россию до 4 февраля 2020 года.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее в пятницу объявила о решении правительства России закрыть все полеты своих авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. При этом четыре китайских авиакомпании также продолжат полеты в Москву.

Новый режим воздушного сообщения с КНР введут с 1 февраля. Кроме того, аэропорт Шереметьево перевел все рейсы с вылетом или прибытием из Китая в терминал F. При этом почтовое сообщение и грузоперевозки с КНР останавливать пока не планируют.

Кроме того, было принято решение начать эвакуацию граждан РФ, желающих покинуть Ухань. В пятницу в России зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом. Это произошло в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших являются гражданами Китая.

После этого Татьяна Голикова заявила об отправке всех россиян из Китая в Россию. По предварительным данным, в Ухане находятся 300 человек, в провинции Хубэй – 341. На Хайнане остается около 2 665 россиян. Сопровождать всех россиян из Китая в полете будут специалисты Роспотребнадзора. После эвакуации россияне будут помещены в карантин на 14 дней.

По словам Голиковой, сейчас в России активно работают над созданием вакцины от коронавируса. Она добавила, что на данный момент неизвестно, сколько на ее разработку уйдет времени, выразив надежду на помощь китайских специалистов.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова распорядилась создать при организации координационный центр для борьбы с новой формой пневмонии. Созданный агентством центр будет транслировать решения штаба правительства РФ через медицинские, санитарные и научные организации ФМБА России.

Премьер-министр России Михаил Мишустин накануне подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке. Аналогичная мера действует и на нескольких других участках государственных рубежей.

Впервые о случаях заболевания стало известно в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй. ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Погибли 213 человек, а число зараженных достигло 9 692.