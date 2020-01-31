Число жертв коронавируса в Китае возросло до 213

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От коронавируса в Китае погибли уже 213 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. Число заболевших пневмонией, вызванной новым вирусом, достигло 9692 человек.

Больше всего заболевших находятся в Хубэе – там более 5,8 тысячи случаев заражения и 204 жертвы. Затем следуют провинции Чжэцзян, Гуандун и Хэнань.

В Пекине выявлен 121 инфицированный, а в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян – 44.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения.

Впервые о случаях заболевания стало известно в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй.

Ученые заявили, что вирус распространяется воздушно-капельным путем. Специалисты Минздрава считают, что клиническим проявлением нового коронавируса, помимо острой респираторной вирусной инфекции и пневмонии, может стать сепсис. Эксперты добавили, что к новому типу коронавируса менее восприимчивы молодые люди и дети.

Созданный в России оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом обсудит дополнительные меры борьбы с заболеванием. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился закрыть границу страны на Дальнем Востоке. Министерство иностранных дел РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Китай.

В России об инфицированных на данный момент неизвестно. Китайские власти считают, что пик вспышки начнется через 7–10 дней. Эксперт НМИЦ ФПИ Минздрава России Владимир Чуланов полагает, что в Россию заболевание может прийти в феврале.