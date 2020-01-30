Минздрав назвал сепсис возможным симптомом коронавируса

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Клиническим проявлением нового коронавируса, помимо острой респираторной вирусной инфекции и пневмонии, может стать сепсис. Об этом говорится на сайте Минздрава РФ.

"Клинические варианты и проявления 2019-nCoV инфекции: острая респираторная вирусная инфекция легкого течения, пневмония без дыхательной недостаточности... сепсис, септический (инфекционно-токсический) шок", – говорится в сообщении.

В документе указано также, что к новому типу коронавируса менее восприимчивы молодые люди и дети. В ведомстве отмечают, что к настоящему моменту о заболеваниях данным вирусом среди детей неизвестно, описаны только единичные случаи заболевания.

Минздрав РФ также опубликовал список препаратов для лечения коронавируса, в котором оказались лекарства, используемые для борьбы с ВИЧ, гепатитом C и рассеянным склерозом. Речь идет о препаратах "Рибавирин", рекомбинантный интерферон бета Ib и "Лопинавир/Ритонавир".

В пресс-службе отметили, что на ранних стадиях также могут хорошо сработать иммуномодулирующие препараты. Согласно рекомендациям ВОЗ, возможно назначение препаратов с предполагаемой этиотропной эффективностью off-label, добавили в пресс-службе.

Вспышка пневмонии была зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце декабря, возбудителем которой стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV.

К настоящему моменту инфицированные выявлены во всех регионах Китая, включая автономные зоны. Вирус также выявлен в Австралии, Канаде, Вьетнаме, Германии, Камбодже, Малайзии, Непале, Южной Корее, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Японии и на Шри-Ланке.

Количество жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек, а количество зараженных достигло 7 711. Днем ранее сообщалось о 5 999 заболевших и 132 умерших. В России об инфицированных на данный момент неизвестно.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил организовать штаб по коронавирусу. Туда войдут его заместители, главы Минтранса, Минздрава, Роспотребнадзора, МЧС, МВД и Минпромторга.

Минздрав России разработал проект временных рекомендаций по лечению заболевания. Столичное управление Роспотребнадзора опубликовало подробную инструкцию о том, как действовать персоналу, работающему с китайскими гражданами.