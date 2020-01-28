Эксперты прокомментировали прогноз о приходе коронавируса в Россию в феврале

Эксперт при Минздраве предположил, когда новый тип коронавируса может прийти в Россию. Прогноз был сделан на основе ряда факторов, включая высокий темп прироста заболеваемости. До сих пор на территории России не было зарегистрировано ни одного случая заражения. При этом на фоне сообщений из Китая спрос на медицинские маски в некоторых российских аптеках вырос в 13 раз за неделю. Разбираемся, может ли инфекция в ближайшее время добраться до России, а также способны ли средства индивидуальной защиты помочь в борьбе против нее.

Высокие риски?

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Заместитель главы подведомственного Минздраву Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов спрогнозировал, что риск завоза в Россию нового штамма коронавируса 2019-nCoV "следует считать высоким". По мнению эксперта, это может произойти уже в феврале.

Такой вывод был сделан исходя из целого ряда факторов. Например, из-за того, что вирус передается воздушно-капельным путем, стремительными темпами растет число заболевших, а также возникают новые случаи заболеваний на территориях, приграничных с Россией.

По последним данным, в Китае насчитывается уже более 6 тысяч зараженных, из которых 132 человека погибли. Кроме Поднебесной, случаи заболевания были зарегистрированы в Японии, США, Канаде, Южной Корее, Германии, ОАЭ и других странах.

При всем этом, по мнению Чуланова, угроза масштабного распространения инфекции в России низкая, поскольку власти позаботились о средствах для выявления заболевания, а также ведется активная работа по созданию вакцины.

Напомним: сотрудники Роспотребнадзора начали обследовать в аэропортах всех российских туристов, прибывших из Китая.





пресс-служба Роспотребнадзора Роспотребнадзором начато с 28.01.2020 обследование в аэропортах прибытия всех возвращающихся из КНР российских туристов на коронавирусную инфекцию, что встретило полное понимание и содействие российских граждан.

На всех пунктах пропуска через границу также усилен санитарно-карантинный контроль для въезжающих: измеряется температура тела и проводится анкетирование о состоянии здоровья. Об этом ранее рассказала начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова.

В связи с поступающими данными из Китая в столице был создан оперативный штаб. Об этом рассказал Сергей Собянин, отметив, что держит ситуацию с коронавирусом на личном контроле. Совместно с Роспотребнадзором идет работа над оперативными поставками в Москву современных тест-систем. Они смогут быстро и надежно диагностировать коронавирус.

Мэр добавил, что в столичных аптеках и больницах достаточно медикаментов и других средств индивидуальной защиты, но, несмотря на это, их закупят дополнительно.

С дефицитом средств индивидуальной защиты в большей мере столкнулись на Дальнем Востоке и в крупных городах страны, рассказал гендиректор компании "КИТ" (производитель отечественных масок. – Прим. ред.) Владимир Виденин. По его словам, проблема заключается в том, что половина масок завозится из Китая. В свою очередь, исполнительный директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова считает, что в стране хватает своих производителей, которые специализируются на производстве индивидуальных средств защиты.

Стоит ли скупать маски?

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Вирусолог и руководитель Международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора на базе ДВФУ Михаил Щелканов в беседе с Москвой 24 объяснил, что медицинская маска является наиболее эффективным средством защиты от возбудителей респираторных заболеваний, в том числе и от китайского коронавируса.

"В России в подавляющем большинстве случаев приходится видеть неправильное ношение маски. Например, люди ходят в промокшей маске. Если вы сидите в маске больше часа, то она отсыревает. Смысла в этом нет, тем более что промокшая маска – "пылесос" различного рода взвешенных частиц, в том числе содержащих в себе возбудителей респираторных заболеваний", – сказал эксперт.





Михаил Щелканов вирусолог Маска эффективна не столько против защиты от вирусов, сколько она помогает, если надета на больного человека либо подозревающего, что он больной. Он тоже должен носить маску, чтобы не заразить окружающих. Китай в этом смысле более культурная страна.

В свою очередь, доктор медицинских наук, вирусолог Института имени Гамелеи Виктор Зуев порекомендовал сейчас не заниматься лихорадочной покупкой масок. "Россияне не находятся в группе риска. Сейчас беспредметно охать и ахать по этому поводу не стоит. Надо быть абсолютно спокойным, не надо покупать маски, будет глупо их надевать", – заверил эксперт.

При этом Зуев не стал отрицать, что случаи заражения новым типом коронавируса в России в скором времени возможны. С ним согласен и директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев. По его словам, в феврале "есть вероятность распространения заболевания на 80%".





Александр Лукашев директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Моя оценка основывается на интенсивности поездок между Россией и Китаем, а также динамике распространения вируса. Если учесть тот факт, что не все рейсы закрыты с Китаем, то я не вижу никаких причин, почему вирусу не быть.

При этом эпидемии, по мнению Зуева, в России все же не будет. "У нас санитарно-эпидемиологические службы лучшие в мире, это давно известно. Какой-то завозной случай коронавируса сразу же будет изолирован, и никакого распространения у нас получить он физически не сможет", – заключил специалист.



Соболева Илона, Ефимова Мария