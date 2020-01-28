РЖД приняли меры по предупреждению распространения коронавируса

12:03
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
"Российские железные дороги" приняли меры по предупреждению распространения коронавируса, сообщает "Интерфакс".
Уточняется, что противоэпидемиологические мероприятия проводятся на вокзалах Дальневосточной, Забайкальской, Восточно-Сибирской железных дорог, а также приграничных вокзалах Южно-Уральской и Западно-Сибирской железных дорог.
Работников, контактирующих с пассажирами, включая кассиров и дежурных, обеспечили медицинскими масками, защитными перчатками и антисептиками. В вокзальных помещениях проводится регулярная дезинфекция специальными моющими составами. Введен режим проветривания, везде размещены памятки о мерах профилактики инфекции.
На вокзалах дежурят врачи, а медицинские пункты дополнительно укомплектованы необходимыми противоэпидемическими средствами. Все пассажирские поезда обрабатываются дезинфицирующими средствами.
Вспышка коронавируса началась в Ухане в конце 2019 года. Случаи заражения были также выявлены в Южной Корее, США, Японии, Сингапуре, Таиланде, Франции, Австралии, Канаде и Непале. В Китае на данный момент новым типом пневмонии заражено более 4,5 тысячи человек. 106 человек погибли. Госкомитет Китая сообщил, что 52 заболевших пациента успешно прошли курс лечения и выписаны из медучреждений.
По данным ВОЗ, специалисты не исключают возможности передачи коронавируса во время инкубационного периода. Ученые из Китая установили, что вспышка вируса может быть связана с торговлей дикими животными на местном рынке морепродуктов в Ухане.
В настоящее время в России проходит апробация новых тест-систем для выявления коронавируса. Кроме того, Роспотребнадзор постановил подготовить медиков в России к лечению коронавируса и перевести больницы на противоэпидемический режим.
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