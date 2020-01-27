Более 2,7 тыс человек заражены коронавирусом в КНР – Минздрав

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Более 2,7 тысячи человек заражены новым типом пневмонии в Китае. При этом 80 заболевших погибли. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на информацию Минздрава страны.

Ранее было известно о 1975 случаях заражения и 56 скончавшихся.

"26 января 30 регионов страны сообщили о 769 новых подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, новых тяжелых случаев – 137, и 24 человека скончались (все в провинции Хубэй), двух человек выписали из больниц", – заявляется в сообщении.

В ведомстве дополнили, что число предполагаемых случаев заболевания выросло на 3806 человек.

Отмечается, что в других азиатских странах известно о 24 заразившихся. Кроме того, 3 человека заболели в Европе, 5 – в Северной Америке, 4 – в Австралии.

Накануне семь граждан Китая были госпитализированы с высокой температурой из отеля в Москве. Депздрав столицы позже сообщил, что коронавирус у китайских туристов не был обнаружен.

Вспышка нового типа пневмонии была зафиксирована в китайском городе Ухань. Очагом эпидемии на данный момент является провинция Хубэй.

По данным Роспотребнадзора, заболевших новым типом пневмонии среди россиян выявлено не было.