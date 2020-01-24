Отказавшиеся от туров в КНР россияне могут требовать полного возврата средств

24 января, 21:20 (обновлено 24.01.2020 23:16)
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Россияне, которые после рекомендации Ростуризма захотят отказаться от туров в Китай, смогут потребовать полного возврата средств у туроператоров. Об этом говорится на сайте ведомства.
Сотрудники ведомства напомнили туроператорам и турагентам, что в сложившихся обстоятельствах российские туристы имеют полное право потребовать расторжения договора о туристической услуге или изменить его условия. Туристу или иному заказчику в этом случае возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта.
Тем временем находящимся в Китае туристам ведомство рекомендует в целях безопасности не покидать гостиничные комплексы и иные места временного прибывания, не посещать рынки, где продаются животные и морепродукты, также стоит воздержаться от посещений зоопарков и других мероприятий с привлечением животных.
Специалисты советуют употреблять только обработанную пищу и пить бутилированную воду. На улицах и в других местах массового скопления рекомендуется надевать маски, не забывать мыть руки. При первых признаках в ведомстве призывают незамедлительно обратиться к специалистам.
Российских туроператоров в Ростуризме призывают в обязательном порядке информировать туристов об обстановке в КНР и предлагать вместо Китая более безопасные в эпидемиологическом отношении страны. TEZ Tour, "Интурист" и "Тартус-Тур" уже приостановили свои туры в Китай.
Органы государственной власти в сфере туризма субъектов Российской Федерации в ведомстве призывают в оперативном порядке довести данную информацию до туристов, туроператоров и турагентов.
У прибывающих из Китая в Россию пассажиров коронавируса не обнаружено
Ранее "Аэрофлот" уведомил пассажиров о возможной сдаче билетов на рейсы в Китай с датами перевозки с 24 января по 7 февраля без взимания платы. Вернуть билеты можно в кассе, контакт-центре или офисе продаж "Аэрофлота".
В свою очередь, авиакомпания "Уральские авиалинии" заявила о предоставлении своим пассажирам международных рейсов противоэпидемических комплектов и масок. Сотрудники компании будут выдавать их по требованию пассажиров или при выявлении инфекционных заболеваний у пассажира на борту.
Вспышка заболеваний новым типом пневмонии была зафиксирована в китайском городе Ухань. Очагом эпидемии на данный момент является провинция Хубэй.
Эксперты из Китая уже подтвердили случаи передачи нового типа коронавируса между людьми. Китайские ученые сошлись во мнении, что новым типом коронавируса человек мог впервые заразиться от змеи.
В настоящий момент число заразившихся коронавирусом приближается к тысяче. Жертвами уханьской пневмонии уже стали 26 человек.
В России созданы два средства для обнаружения коронавируса 2019-nCoV. Независимые методики обеспечивают оперативную диагностику заболевания на раннем этапе заражения. Средства уже направлены в российские медицинские центры.
Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России тем временем завершает работу над экспресс-тестом, с помощью которого специалисты смогут выявить данное заболевание за 30 минут.
ВОЗ рекомендовала странам готовить меры из-за коронавируса. Ожидается, что международный вывоз случаев заболевания может распространиться на любую страну. Все авиарейсы по маршруту Ухань – Москва были отменены.
ВОЗ созывает многопрофильную миссию для борьбы с коронавирусом
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