В Роспотребнадзоре попросили россиян временно не ездить в Китай

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Роспотребнадзор посоветовал россиянам воздержаться от поездок в КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации. Такая рекомендация связана с распространением нового коронавируса. Об этом передает пресс-служба ведомства.

"Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от посещения КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации. На данный момент известно о 15 зараженных медработниках и очевидна передача вируса от человека к человеку", – предупредили в ведомстве.

Сообщается, что специалисты Роспотребнадзора с первых дней следят за ситуацией. В частности, организован мониторинг за эпидемиологической обстановкой, а также "приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу РФ".

"Роспотребнадзором введен мониторинг за рейсами, прибывающими из КНР; по состоянию на 23 января 2020 года случаев подозрений на коронавирусную инфекцию не выявлено", – подтвердили в пресс-службе.

В случае, если человек решился на поезду в Китай, стоит соблюдать ряд простых мер предосторожности, которые помогут избежать заражения коронавирусом. В частности, специалисты ведомства советуют:

отказаться от посещения рынков, где продаются животные и морепродукты

использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски)

чаще мыть руки

употреблять исключительно термически обработанную пищу

пить только бутилированную воду

при первых признаках заболевания стоить обращаться за помощью в медицинское учреждение

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