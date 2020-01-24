В Роспотребнадзоре попросили россиян временно не ездить в Китай

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Фото: ТАСС/Андрей Самсонов
Роспотребнадзор посоветовал россиянам воздержаться от поездок в КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации. Такая рекомендация связана с распространением нового коронавируса. Об этом передает пресс-служба ведомства.
"Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от посещения КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации. На данный момент известно о 15 зараженных медработниках и очевидна передача вируса от человека к человеку", – предупредили в ведомстве.
Сообщается, что специалисты Роспотребнадзора с первых дней следят за ситуацией. В частности, организован мониторинг за эпидемиологической обстановкой, а также "приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу РФ".
"Роспотребнадзором введен мониторинг за рейсами, прибывающими из КНР; по состоянию на 23 января 2020 года случаев подозрений на коронавирусную инфекцию не выявлено", – подтвердили в пресс-службе.
В случае, если человек решился на поезду в Китай, стоит соблюдать ряд простых мер предосторожности, которые помогут избежать заражения коронавирусом. В частности, специалисты ведомства советуют:
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