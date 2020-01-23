"Что-то будут распылять". Очевидцы – об обстановке в Ухане

23 января, 14:00
Фото: ТАСС/STRINGER/EPA
Проживающая в Ухане российская студентка Анжелика Зудина рассказала Москве 24 об обстановке в карантинном городе.
"Город закрыли для выезда, перекрыли весь транспорт: не ездят автобусы и метро, все закрыто. Также пошли слухи, за достоверность которых я не ручаюсь, что сегодня будут что-то распылять, поэтому с 16:30 до 21:00 нельзя выходить на улицу. Но я не уверена насчет этой информации, и строгого запрета не было", – рассказала она.
Россиянка добавила, что преподаватели вуза порекомендовали студентам реже выходить на улицу, а также обязательно использовать маски. Однако некоторые люди не воспринимают все происходящее серьезно.
"Для безопасности я решила вообще не выходить. Есть некая паника, при этом находятся люди, которые шутят. Я, если честно, чувствую себя в каком-то апокалипсисе. Потому что даже транспорт не работает, пусто все. Студентам рассылали памятку от вузов о том, как себя вести в период распространения вируса", – заключила Анжелика.
Находящийся в городе бизнесмен Руслан рассказал, что власти распространяют памятки с правилами поведения в условиях карантина. Людей просят реже выходить на улицу, чтобы снизить вероятность распространения вируса.
"На улицах стало намного меньше людей, никто без надобности не выходит на улицу. Практически все носят маски, я тоже ношу, но на улицу не выхожу. Не работают практически все места большого скопления людей. Никто не хочет испытывать судьбу, поэтому все люди остерегаются и выполняют рекомендации, но огромного страха нет", – рассказал мужчина.
По его словам, покинуть город сейчас невозможно, поскольку перекрыты все въездные и выездные пути и автострады, также закрыты аэропорты.
"Город – эпицентр, поэтому правильным решением было его закрыть, чтобы не распространять вирус. Правительство Китая делает все возможное, чтобы остановить развитие вируса на корню", – заключил очевидец.
Ранее сообщалось, что число заболевших новой формой пневмонии превысило 600 человек, 95 из них находятся в тяжелом состоянии. Скончались 17 жителей.
Роспотребнадзор рекомендует отказаться от поездок в КНР
В России для профилактики заболевания разработали две методики обнаружения коронавируса. Оба средства работают независимо друг от друга и позволяют определить его наличие в организме на ранних стадиях болезни.
Роспотребнадзор усилил санитарно-эпидемиологический контроль на протяженности всей границы. С помощью тепломеров будут выявлять людей с повышенной температурой тела, а затем досматривать их силами медиков.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: