"Что-то будут распылять". Очевидцы – об обстановке в Ухане

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Проживающая в Ухане российская студентка Анжелика Зудина рассказала Москве 24 об обстановке в карантинном городе.

"Город закрыли для выезда, перекрыли весь транспорт: не ездят автобусы и метро, все закрыто. Также пошли слухи, за достоверность которых я не ручаюсь, что сегодня будут что-то распылять, поэтому с 16:30 до 21:00 нельзя выходить на улицу. Но я не уверена насчет этой информации, и строгого запрета не было", – рассказала она.

Россиянка добавила, что преподаватели вуза порекомендовали студентам реже выходить на улицу, а также обязательно использовать маски. Однако некоторые люди не воспринимают все происходящее серьезно.

"Для безопасности я решила вообще не выходить. Есть некая паника, при этом находятся люди, которые шутят. Я, если честно, чувствую себя в каком-то апокалипсисе. Потому что даже транспорт не работает, пусто все. Студентам рассылали памятку от вузов о том, как себя вести в период распространения вируса", – заключила Анжелика.

Находящийся в городе бизнесмен Руслан рассказал, что власти распространяют памятки с правилами поведения в условиях карантина. Людей просят реже выходить на улицу, чтобы снизить вероятность распространения вируса.

"На улицах стало намного меньше людей, никто без надобности не выходит на улицу. Практически все носят маски, я тоже ношу, но на улицу не выхожу. Не работают практически все места большого скопления людей. Никто не хочет испытывать судьбу, поэтому все люди остерегаются и выполняют рекомендации, но огромного страха нет", – рассказал мужчина.

По его словам, покинуть город сейчас невозможно, поскольку перекрыты все въездные и выездные пути и автострады, также закрыты аэропорты.

"Город – эпицентр, поэтому правильным решением было его закрыть, чтобы не распространять вирус. Правительство Китая делает все возможное, чтобы остановить развитие вируса на корню", – заключил очевидец.

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