У госпитализированных в Пулково пассажиров не выявили коронавирус

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Ни у одного из двух госпитализированных из аэропорта Санкт-Петербурга пассажиров с подозрением на коронавирус такой диагноз пока не подтвердился. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения России.
"Отметим, что в настоящий момент никому из указанных пациентов диагноз "коронавирусная инфекция" не установлен", – рассказали в пресс-службе.
В Минздраве также рассказали, что сейчас госпитализированные находятся в профильных медицинских организациях города, их состояние оценивается как стабильное. Им поставили предварительный диагноз "ОРВИ", сейчас они получают всю необходимую медицинскую помощь.
Двух человек ранее госпитализировали из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Речь идет о гражданине КНР, который въехал в страну не в среду, и россиянине, который прилетел напрямую из Китая.
СМИ также сообщали про еще одного возможного носителя китайского коронавируса, им якобы стал пассажир рейса Таиланд – Шереметьево. В аэропорту эту информацию опровергли. В пресс-службе воздушной гавани заявили, что инцидент произошел с гражданином Канады. Выяснилось, что он не болен, а перенес отравление.
В Роспотребнадзоре, в свою очередь, сообщили, что держат ситуацию с пассажиром из Шереметьево на контроле. В ведомстве добавили, что точный диагноз ему еще не поставили.
ВОЗ назвала симптомы коронавируса
Тем временем больницы Москвы отработали алгоритм действий при подозрении на коронавирус. Сотрудники больницы обеспечили контроль за готовностью к приему больных, также проработан вопрос немедленной изоляции лиц с подозрением на данное заболевание, приняты меры по обучению персонала.
Для всех самолетов, прибывающих в аэропорт Внуково из Китая и Таиланда, введен обязательный санитарно-карантинный контроль. В Роспотребнадзоре пояснили, что сотрудники санитарного пункта проводят дистанционную термометрию пассажиров и опрос членов экипажа для выявления больных с повышенной температурой.
В России созданы два средства для обнаружения коронавируса 2019-nCoV. Независимые методики обеспечивают оперативную диагностику заболевания на раннем этапе заражения. Средства уже направлены в российские медицинские центры.
Тем временем Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России завершает работу над экспресс-тестом для выявления обнаруженного в Китае нового типа коронавируса 2019-nCoV. С его помощью специалисты смогут выявить данное заболевание за 30 минут.
В России зафиксированы первые случаи подозрения на коронавирус
Изначально вспышку заболеваний новым типом коронавируса зафиксировали в городе Ухань в Китае. В качестве рабочей версии происхождения вируса специалисты назвали появление его клеток в морепродуктах на местном рынке.
Число погибших из-за коронавируса в Китае увеличилось до 17 человек. Очагом эпидемии на данный момент является провинция Хубэй, где были зафиксированы первые случаи. Сообщается о 444 заразившихся.
Роспотребнадзор рекомендует всем выезжающим в КНР туристам уточнять эпидемиологическую ситуацию, не посещать рынки, где продаются животные и морепродукты, также стоит воздержаться от посещений зоопарков и других мероприятий с привлечением животных.
Специалисты также советуют употреблять только обработанную пищу и пить бутилированную воду. На улицах и в других местах массового скопления рекомендуется надевать маски, не забывать мыть руки. При первых признаках в ведомстве призывают незамедлительно обратиться к специалистам.
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