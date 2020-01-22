В Шереметьево опровергли госпитализацию пассажира с коронавирусом

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В московском аэропорту Шереметьево опровергли госпитализацию пассажира с коронавирусом. Об этом рассказал пресс-секретарь аэропорта Роман Генис телеканалу Москва 24.

Как заявили в пресс-службе воздушной гавани, инцидент произошел с гражданином Канады. Выяснилось, что он не болен, а перенес отравление. Его уже отпустили.

"Это был гражданин Канады с пищевым отравлением. Он уже улетел. Все нормально. Это никак не связано с [вирусной] ситуацией", – заявил Генис.

Ранее СМИ сообщали, что второй возможный носитель китайского коронавируса госпитализирован в Москве. На этот раз им якобы стал пассажир рейса Таиланд – Шереметьево.

Первый случай госпитализации с подозрением на коронавирус зафиксировали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Информацию подтвердил главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге Алексей Яковлев. Позднее появилась информация о двух госпитализированных – гражданине КНР и россиянине. Как уточнили в Роспотребнадзоре, гражданин КНР прибыл в Россию неделю назад.

В Китае после заражения новым коронавирусом уже погибли 17 человек. Сообщается также, что всего известно более чем о 400 случаях заражения.

На данный момент в России разработаны два средства для обнаружения нового вида пневмонии. Обе независимые методики позволяют выявить заболевание на раннем этапе. Разработанные методики разосланы по лабораториям Центра гигиены и эпидемиологии по всей стране.

Чтобы не допустить потенциального распространения эпидемии, Роспотребнадзор распорядился усилить санитарно-эпидемиологический контроль по всей границе Российской Федерации. Изначально эта мера распространялась только на территории, соседние с Китаем.

