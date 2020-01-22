Россия разрабатывает вакцину от выявленного в Китае коронавируса

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Россия разрабатывает вакцину от выявленного в Китае нового коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

"Да, разработка вакцины, конечно, ведется. Каждый раз, когда мы имеем последовательность (вируса. – Прим. ред.), мы начинаем немедленно разработку вакцины", – заявила Попова.

По последним данным, количество заболевших новым вирусом превысило 470 человек, число скончавшихся в Китае достигло девяти. Случаи заражения также зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде. Случаи с подозрением на заражение вирусом выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии.

Ранее Роспотребнадзор усилил контроль по всей границе Российской Федерации из-за вспышки вируса. В ведомстве подчеркнули, что в России нет ни одного госпитализированного с подозрением на заражение новым коронавирусом.

На данный момент в России разработаны два средства для обнаружения нового вида пневмонии. Обе независимые методики позволяют выявить заболевание на раннем этапе. Разработанные методики разосланы по лабораториям Центра гигиены и эпидемиологии по всей стране.

В конце декабря власти Китая информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Возбудителем болезни оказался коронавирус 2019-nCoV.

Китайские специалисты уже подтвердили случаи передачи нового типа коронавируса между людьми. Ученые обещают, что скоро смогут создать вакцину от вируса.

Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России завершит работу над экспресс-тестом для выявления обнаруженного в Китае нового типа коронавируса 2019-nCoV в феврале.

