Роспотребнадзор опроверг информацию о подозрении на коронавирус у туриста в Хабаровске

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Подозрений на коронавирус у пассажира из Китая, которого выявили сотрудники Роспотребнадзора в аэропорту Хабаровка, зафиксировано не было. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

Ранее ряд СМИ сообщил, что на территории аэровокзала был обнаружен пассажир с симптомами, похожими на заболевание новым видом пневмонии.

"На прошлой неделе в аэропорту Хабаровска у одного из пассажиров, прилетевшего из Китая, действительно были признаки респираторного заболевания. Но коронавирус у него никто не подозревал", – заявила руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева.

По словам специалиста, предварительный диагноз по заболеванию коронавирусом на данный момент ставят только в том случае, если пассажир прибыл из города Ухань, где и были зафиксированы первые вспышки. Задержанный же пассажир приехал в Россию из Харбина, врачи диагностировали у него обычный грипп типа А.

В среду, 22 января, стало известно, что число погибших от нового коронавируса в Китае выросло до 9 человек. Как заявил замглавы госкомитета КНР по вопросам гигиены и здоровья Ли Бинь, случаи заболевания преимущественно фиксируются в городе Ухань. Сам вирус передается воздушно-капельным путем от человека к человеку.

Роспотребнадзор накануне объявил о завершении разработки средств для диагностики новой формы пневмонии. Два независимых метода позволяют определить заболевание на ранних этапах. Кроме того, специалисты ведомства по всей стране получили необходимые инструкции.

Ранее сообщалось, что на границе РФ был усилен санитарно-карантинный контроль. Для проверки пассажиров используются переносные и стационарные тепломеры, которые замеряют температуру тела прибывающих пассажиров. Если она превышает норму, людей обследуют медики.

