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Роспотребнадзор разработал средства для диагностики коронавируса, который был обнаружен в Китае. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Лаборатории федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центры гигиены и эпидемиологии" Роспотребнадзора по всей России обладают необходимым оборудованием и специалистами для использования разработанных средств диагностики", – говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что специалистами были разработаны два независимых средства для диагностики. Одно направлено на выявление вируса, а второе может быть использовано в качестве диагностики данного заболевания. Специалисты указывают на то, что разработанные наборы позволяют обнаружить заболевание на ранних стадиях.

Роспотребнадзор также усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через границу РФ, отработан алгоритм действий при выявлении зараженных людей. Также проработаны вопросы изоляции больных и обеспечения лабораторной диагностики в учреждениях ведомства.

Сотрудники ведомства уточнили, что дальнейшая тактика противоэпидемических мер будет корректироваться с учетом поступающей информации из Китая и Всемирной организации здравоохранения.

В конце декабря власти Китая информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Возбудителем болезни оказался коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся данным вирусом возросло уже до 258 человек, шесть заболевших умерли.

Китайские специалисты уже подтвердили случаи передачи нового типа коронавируса между людьми. Случаи заболевания зафиксированы в Гонконге, Таиланде, Японии и Южной Корее. Китайские ученые обещают, что скоро смогут создать вакцину от вируса.

Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России завершит работу над экспресс-тестом для выявления обнаруженного в Китае нового типа коронавируса 2019-nCoV в феврале.

