Число погибших от нового коронавируса в Китае увеличилось до шести человек

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В Китае от заболевания пневмонией нового типа умерли шесть человек, сообщило во вторник Центральное китайское телевидение со ссылкой на власти города Ухань.

Уточняется, что по данным на 20 января число зараженных новым типом коронавируса достигло 258, 25 человек уже выписаны из медучреждений, шесть заболевших скончались.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, возможность завоза в Россию обнаруженного в Китае нового типа коронавируса 2019-nCoV нельзя исключить полностью. Однако вероятность его распространения по стране оценивается как низкая.

"Ежегодно более полутора миллиона граждан КНР приезжает в РФ, примерно столько же наших сограждан посещает Китай. <…> Однако даже в случае завоза нового коронавируса в РФ вероятность широкого распространения этого вируса можно оценить как низкую", – приводит сообщение пресс-службы Роспотребнадзора ТАСС.

Ранее стало известно, что Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России завершит работу над экспресс-тестом для выявления обнаруженного в Китае нового типа коронавируса 2019-nCoV в феврале.

Очаг распространения болезни находится в китайском городе Ухань. В городе усилен санитарный контроль. Всем пассажирам, вылетающим из местного аэропорта, проверяют температуру тела.

Случаи заболевания зафиксированы в Гонконге, Таиланде, Японии и Южной Корее. Китайские ученые обещают, что скоро смогут создать вакцину от вируса.

Китайские специалисты подтвердили случаи передачи нового типа коронавируса от человека к человеку. Глава экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань рассказал, что было зафиксировано два случая, когда люди заразились от членов своих семей. Эксперт подчеркнул, что также известны случаи заражения медицинского персонала, отметив, что к настоящему моменту речь идет о 14 заболевших медиках.

В конце декабря власти Китая информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Возбудителем болезни оказался коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся данным вирусом возросло уже до 217 человек.

В столичных аэропортах тщательно проверяют прилетевших из Китая пассажиров. Московские специалисты говорят, что инфекция может выбраться за пределы страны. При малейшем подозрении на заражение прибывших из Китая госпитализируют.

