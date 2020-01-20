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В мире

20 января, 15:02

Число заразившихся новым вирусом в Китае увеличилось до 217 человек

происшествия за рубежом

Фото: AP/Andy Wong

В Китае число заразившихся коронавирусом нового типа возросло до 217 человек, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

По данным агентства, всего было выявлено 224 человека с подозрением на пневмонию, из них 217 оказались заражены коронавирусом.

Ранее стало известно, что в китайском городе Ухань умер второй человек от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. По словам врачей, заболевший поступил в медицинское учреждение со всеми симптомами новой формы пневмонии. У него наблюдалось нарушение функции почек и повреждение многих органов.

В столичных аэропортах тщательно проверяют прилетевших из Китая пассажиров. Московские специалисты говорят, что инфекция может выбраться за пределы страны. При малейшем подозрении на заражение прибывших из Китая госпитализируют.

В Ухань приехали эксперты Государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая для наблюдения за вирусом. Больные жалуются на лихорадку, некоторые испытывают сложности с дыханием.

С заболеванием столкнулось порядка 60 человек.

Многие случаи связывают с городским рынком морепродуктов. Чтобы избежать распространения вируса, на границе усилены меры безопасности.

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