Второй человек умер в Китае от нового вируса

Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko

В китайском городе Ухань умер второй человек от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. 69-летний мужчина умер вечером 15 января, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По словам врачей, заболевший поступил в медицинское учреждение со всеми симптомами новой формы пневмонии. У него наблюдалось нарушение функции почек и повреждение многих органов.

В городском комитете по делам здравоохранения Уханя ранее рассказали, что новый тип коронавируса на ранних стадиях проявляется в виде повышенной температуры и кашля.

Большинство заболевших, по предварительным данным, имеют отношение к городскому рынку морепродуктов, а небольшое число пациентов отрицают, что были в этом месте.

Ранее стало известно, что в столичных аэропортах тщательно проверяют прилетевших из Китая пассажиров. Московские специалисты говорят, что инфекция может выбраться за пределы страны. При малейшем подозрении на заражение прибывших из Китая госпитализируют.

В Ухань приехали эксперты Государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая для наблюдения за вирусом. Больные жалуются на лихорадку, некоторые испытывают сложности с дыханием.

С заболеванием столкнулось порядка 60 человек. Первый заболевший умер.

Многие случаи связывают с городским рынком морепродуктов. Чтобы избежать распространения вируса, на границе усилены меры безопасности.