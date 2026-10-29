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29 октября, 08:26

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Юрист Курбаков: мошенники могут писать по случаю выплат ко Дню народного единства

Юрист предупредил о мошеннических схемах перед Днем народного единства

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Мошенники в преддверии Дня народного единства рассылают сообщения о фальшивых государственных выплатах, праздничных пособиях и фиктивных патриотических сборах. Об этом РИА Новости рассказал член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.

По словам специалиста, одна из наиболее опасных схем связана с обещаниями праздничных пособий, компенсаций и денежных подарков. Для получения выплат аферисты предлагают перейти по ссылке, заполнить анкету, указать данные банковской карты или сообщить код из СМС. Это может привести к хищению денег или получению доступа к личным кабинетам.

Курбаков также предупредил о поддельных сайтах государственных органов и банков. Такие ресурсы копируют оформление официальных порталов, используют логотипы и формулировки, похожие на настоящие сообщения ведомств. Юрист посоветовал не переходить по сомнительным ссылкам и проверять информацию через уполномоченные органы.

Еще одна схема связана с фиктивными благотворительными и патриотическими сборами. Под видом помощи нуждающимся, поддержки общественных инициатив или организации праздничных мероприятий мошенники собирают деньги на несуществующие цели.

Кроме того, злоумышленники предлагают билеты на концерты и фестивали по привлекательным ценам, обещают подарки или сообщают о выигрыше, а затем требуют предоплату, комиссию или данные банковской карты.

"Злоумышленники могут использовать взломанные аккаунты знакомых, рассылать поддельные поздравления, распространять вредоносные ссылки или просить срочно перевести деньги", – добавил Курбаков.

Ранее МВД предупредило о мошеннической схеме с якобы ошибочной оплатой заказа. Злоумышленники звонят под видом сотрудников службы доставки, сообщают о проблеме с платежом и под предлогом возврата денег просят реквизиты банковской карты или код из СМС.

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