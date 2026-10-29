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29 октября, 09:43

Экономика

Disney продлил в РФ действие товарного знака, связанного с мультфильмом "ВАЛЛ-И"

Фото: кадр из мультфильма "ВАЛЛ-И"; режиссер – Эндрю Стэнтон; производство – Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures

Американская компания Disney Enterprises продлила в России действие исключительного права на товарный знак, связанный с мультфильмом "ВАЛЛ-И". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

Согласно документу, действие права на знак "Disney – Pixar WALL-E" истекало в октябре 2026 года. Правообладатель обратился в ведомство с заявлением о продлении, и Роспатент его удовлетворил, продлив срок действия до октября 2036 года.

Под этим знаком компания может продавать в России одежду, обувь и головные уборы, игрушки, спортивные товары, цифровые видеодиски, сотовые телефоны и аксессуары к ним.

Ранее товарный знак с логотипом и наименованием компании зарегистрировал в России американский стриминговый сервис Netflix. Теперь сервис может производить в стране фильмы, предоставлять телепрограммы через сервисы "видео по запросу".

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