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29 октября, 09:26

Общество

Большинство россиян не будут праздновать Хэллоуин на работе

Фото: 123RF.com/nateemee

Большинство россиян не планируют отмечать Хэллоуин на работе. Это следует из результатов опроса одного из сервисов онлайн-рекрутинга, с которым ознакомилась "Газета.ру".

Согласно исследованию, провести Хэллоуин с коллегами хотят 12,5% респондентов. По словам аналитиков, этот праздник для некоторых является поводом разнообразить рабочие будни и больше пообщаться с окружающими.

Как рассказала гендиректор сервиса Екатерина Агаева, год назад сотрудники компании в этот день участвовали в квестах, смотрели кино и заказывали пиццу. По ее мнению, такие командные мероприятия помогают коллегам познакомиться поближе.

В то же время 77,2% опрошенных вообще не планируют отмечать Хэллоуин, а 10,3% отметили, что ничего не знают об этом празднике. Всего в опросе приняли участие 1 119 человек.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что Хэллоуин связан с оккультизмом и мракобесием. Он считает, что торжество стало популярным за счет переодеваний и активностей, однако его смысл заключается в победе нечисти и смерти над жизнью. Он предложил россиянам отмечать Пасху и Масленицу.

Любителей Хэллоуина предупредили о штрафах за публичную демонстрацию запрещенной символики

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