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29 октября, 09:17

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Энтомолог Оганесов: кузнечик поддается приручению

Энтомолог рассказал, можно ли приручить кузнечика

Фото: 123RF.com/sharuzzaman

Кузнечик поддается приручению. Он может привыкнуть к человеку и запомнить его запах, рассказал РИА Новости энтомолог Тигран Оганесов.

По словам специалиста, насекомое со временем усваивает, что контакт с человеком для него безопасен. Кузнечик удерживает в памяти запахи, места и визуальные ориентиры, а при спокойном обращении привыкает к запаху человека.

Энтомолог отметил, что насекомые, живущие в неволе, запоминают время и обстоятельства, при которых их кормят, и проявляют это в своем поведении. Однако убедительных данных о том, что они привязываются к своим смотрителям, у ученых нет.

"О какой-то эмоциональной привязанности нельзя говорить, потому что на данный момент у насекомых не выявлены эмоции как таковые", – объяснил эксперт, уточнив, что такие реакции присущи более высокоинтеллектуальным животным.

В научной литературе, подчеркнул Оганесов, встречаются упоминания эмоционально-подобных реакций у насекомых, однако изучение таких проявлений остается крайне сложной задачей.

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