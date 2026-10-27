В МВД предупредили о новой схеме мошенников с ошибочной оплатой заказа

В МВД предупредили о новой мошеннической схеме с якобы ошибочной оплатой заказа: злоумышленники звонят под видом сотрудников службы доставки, сообщают о проблеме с платежом и под предлогом возврата денег просят реквизиты банковской карты или код из СМС.

Еще одна схема появилась в преддверии Дня народного единства – мошенники создают фальшивые сборы средств якобы в помощь ветеранам, детским домам и пострадавшим регионам и под видом благотворительности склоняют людей переводить деньги на частные счета.

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