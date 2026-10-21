Столичный Депздрав предупредил о новой уловке мошенников.

В мессенджерах активизировались злоумышленники, которые выдают себя за врачей. Они интересуются ростом и весом пациентов, якобы для обновления электронной медкарты, а затем выманивают коды из СМС и доступы к порталу "Госуслуги".

Москвичам напомнили, что сотрудники медучреждений не общаются с пациентами через личные аккаунты и не запрашивают подобные данные в переписке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.