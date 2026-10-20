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20 октября, 07:15

Безопасность

Мошенники пугают россиян потерей сбережений из-за цифрового рубля

Мошенники пугают россиян потерей сбережений из-за цифрового рубля

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Мошенники звонят россиянам от имени банков и убеждают срочно оформить отказ от цифрового рубля, угрожая потерей сбережений. Об этом предупреждают эксперты проекта "Перезвони сам".

Злоумышленники присылают ссылки на поддельные сайты, где предлагают защитить счет, или просят назвать код из СМС якобы для отказа от цифрового рубля. На самом деле это позволяет им получить доступ к деньгам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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