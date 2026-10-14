"Московский патруль": росгвардейцы задержали пьяного дебошира в банке в Москве

Сотрудники Росгвардии задержали 62-летнего мужчину, устроившего скандал в отделении банка на Ленинском проспекте. Он пришел туда в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно: ругался матом и хамил посетителям.

Сотрудники банка нажали тревожную кнопку. Прибывшие росгвардейцы попытались успокоить мужчину, но он отказался покидать офис и напал на силовиков, пытаясь вырвать служебное удостоверение. В итоге его задержали и доставили в отделение полиции.

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