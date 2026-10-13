"Московский патруль": росгвардейцы задержали пьяного виновника ДТП в Москве

Сотрудники Росгвардии задержали 37-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал лобовое ДТП на Балаклавском проспекте в Москве.

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. По предварительным данным, водитель серого кроссовера, выезжая с парковки, не вписался в поворот, пересек несколько полос и выехал на встречную полосу, где столкнулся с белым седаном.

В результате аварии никто не пострадал. Подробнее – в программе "Московский патруль".

