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13 октября, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": росгвардейцы задержали пьяного виновника ДТП в Москве

"Московский патруль": росгвардейцы задержали пьяного виновника ДТП в Москве

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Сотрудники Росгвардии задержали 37-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал лобовое ДТП на Балаклавском проспекте в Москве.

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. По предварительным данным, водитель серого кроссовера, выезжая с парковки, не вписался в поворот, пересек несколько полос и выехал на встречную полосу, где столкнулся с белым седаном.

В результате аварии никто не пострадал. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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