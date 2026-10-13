Автомобиль врезался в здание магазина возле ж/д станции Голицыно

Автомобиль наехал на припаркованную машину и врезался в здание магазина в Одинцовском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба областного управления МВД РФ.

ДТП произошло около 14:20 на Петровском шоссе. Как уточнили в пресс-службе Московской железной дороги, это место находится вблизи железнодорожной станции Голицыно. При этом поезда продолжают курсировать на этом участке в штатном режиме.

Предварительно, водитель, управляя легковым автомобилем марки Opel, не справился с управлением и совершил наезд на припаркованное транспортное средство Infiniti, после чего въехал в здание магазина. В результате случившегося никто не пострадал. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее авария с участием четырех транспортных средств произошла в Богородском городском округе Московской области. На трассе М-7 "Волга" столкнулись микроавтобус марки "ГАЗ", два грузовика "ГАЗель" и FAW, а также легковая машина Ford. После ДТП за помощью врачей обратились четыре человека.