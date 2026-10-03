Жители Балашихи пожаловались на группу подростков, нападающих на детей

Жители Балашихи пожаловались на группу подростков, которые нападают на других детей. По словам местных жителей, обычно подростки действуют вдвоем: один удерживает жертву, а второй наносит удары. Девушки из той же компании, по словам очевидцев, снимают происходящее на видео и подсказывают, к кому пристать.

Жители также предполагают, что эти же подростки могли быть причастны к похожим стычкам два года назад. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

