Три автомобиля столкнулись на Веерной улице в Москве

Авария с участием трех автомобилей произошла на Веерной улице. Столкнулись Infiniti, Porsche и BMW, машины получили серьезные повреждения. По данным столичного главка МВД, пострадал только один водитель. Виновника ДТП предстоит установить инспекторам ГИБДД.

По словам очевидцев, первыми столкнулись Porsche и Infiniti, после чего под удар попал BMW. По оценке вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра, сумма ущерба может составить несколько миллионов рублей.

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