30 сентября, 22:45Происшествия
Три автомобиля столкнулись на Веерной улице в Москве
Авария с участием трех автомобилей произошла на Веерной улице. Столкнулись Infiniti, Porsche и BMW, машины получили серьезные повреждения. По данным столичного главка МВД, пострадал только один водитель. Виновника ДТП предстоит установить инспекторам ГИБДД.
По словам очевидцев, первыми столкнулись Porsche и Infiniti, после чего под удар попал BMW. По оценке вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра, сумма ущерба может составить несколько миллионов рублей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.