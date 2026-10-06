В Тамбове задержан мужчина за подготовку подрыва авто сотрудников завода ОПК

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Российские спецслужбы задержали 55-летнего жителя Тамбова, который подозревается в подготовке теракта по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

По данным ФСБ России, гражданин РФ по своей воле связался через мессенджер Telegram с представителем спецслужб Украины и согласился организовать подрыв машин сотрудников одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона.

Во время подготовки к теракту мужчина провел разведку прилегающей к заводу территории и запросил у куратора взрывчатку или готовую мину для изготовления самодельного взрывного устройства. Однако фигуранта задержали до совершения преступления.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту. Мужчина арестован. На данный момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия, в рамках которых действия злоумышленника будут проверены на предмет госизмены. Также выявляются иные эпизоды противоправной деятельности россиянина.

В ФСБ напомнили, что согласно примечанию к статье 205 УК РФ, лицо, участвовавшее в подготовке теракта, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременно предупредило органы власти или иным способом способствовало предотвращению преступления, при условии отсутствия в его действиях иного состава преступления.

Ранее сотрудники УФСБ России по Северной Осетии задержали 19-летнего гражданина РФ, который готовил теракт в участковом пункте полиции. По данным ведомства, молодой человек вступил в запрещенную в России международную террористическую организацию.

