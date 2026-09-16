Вандалы сорвали редкие гортензии с клубы клиники в Красногорске

Вандалы в подмосковном Красногорске сорвали цветы на 12 тысяч рублей. Редкие гортензии высадили перед стоматологической клиникой, но, судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, неизвестная девушка решила собрать себе из них букет.

В подобных случаях юристы советуют прежде всего обращаться в полицию для выяснения всех обстоятельств. Важно предоставить доказательства, к примеру запись с видеокамер.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

