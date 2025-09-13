Конфликт из-за красного перца на клумбах разгорелся в жилом комплексе Подмосковья

В Одинцове разгорелся конфликт из-за клумб во дворе жилого комплекса. Жители обнаружили на грядках красный перец, которым неизвестные попытались защитить цветы от собак. Такой метод вызвал споры: одни считают его "криком души" садоводов, другие предупреждают, что приправа опасна для детей и питомцев.

Юристы напоминают, что самосуд недопустим: повреждение растений можно расценивать как порчу общедомового имущества и решать вопрос через управляющую компанию или участкового. Если же от перца пострадает животное, это может квалифицироваться как жестокое обращение, что уже влечет уголовную ответственность.

