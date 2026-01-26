Форма поиска по сайту

26 января, 11:34

Общество

Метели и сильные снегопады ожидаются в Москве 27–28 января

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Во вторник и среду, 27 и 28 января, в столице прогнозируются снегопады и метели. Об этом Агентству "Москва" рассказала ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Синоптик указала, что в понедельник, 26 января, в городе преобладает облачная погода, может проглядывать солнце. Максимальная температура воздуха составит минус 10–12 градусов. При этом характер погоды резко изменится уже 27-го числа.

"Погоду будет определять атмосферный фронт. Он очень активный, поэтому ожидается снег, местами сильный. Завтра (27 января 2026 года. – Прим. ред.) ночью поднимется метель", – уточнила специалист.

Позднякова предупредила, что на дорогах появятся снежный накат и заносы. Столбики термометров 27 января покажут от минус 10 до минус 12 градусов, по области – до минус 15 градусов. Днем сильный снег продолжится, но температура воздуха начнет повышаться. В столице она составит минус 4–6 градусов, а в Подмосковье – минус 4–9 градусов.

Метель сохранится и в ночь на 28 января, но ветер станет слабее. Днем интенсивность снегопада уменьшится. Температура в Москве будет в пределах минус 4–6 градусов, по региону – минус 4–9 градусов, добавила Позднякова.

В общей сложности с 27 по 28 января в Москве может выпасть до 10–15 сантиметров снега. В последний день января также ожидается небольшой снегопад.

Как отметила собеседница агентства, к концу недели температура воздуха начнет постепенно снижаться. В пятницу, 30 января, в течение суток в городе ожидается минус 10–15 градусов. Это на 6 градусов ниже климатической нормы.

"Практически такая же погода ожидается в последний день января: облачно с прояснениями, местами небольшой снег, в течение суток минус 10 – минус 15 градусов", – подытожила Позднякова.

Ночь на 26 января стала самой холодной с начала зимы в Москве. На базовой метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха составила минус 18,5 градуса, что на 1,1 градуса ниже, чем было 24 января. На других городских метеостанциях температура колебалась от минус 15 до минус 21 градуса.

"Утро": минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы в Москве

обществопогодагород

