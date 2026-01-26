Минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ночь на понедельник, 26 января, стала самой холодной с начала зимы в Москве. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, передает RT со ссылкой на телеграм-канал синоптика.

По данным базовой метеостанции ВДНХ, минимальная температура воздуха составила минус 18,5 градуса. Это на 1,1 градуса ниже, чем было 24 января.

"На других метеостанциях мегаполиса минимальная температура прошедшей ночи менялась от минус 15 градусов на Балчуге до минус 18 в Строгине и до минус 21 градуса в Тушине", – добавил Леус.

При этом в ТиНАО температура опускалась до минус 27,6 градуса. В Московской области холоднее всего было в Черустях, где зафиксировали 28,7 градуса мороза.

По словам синоптика, в ближайшие пару часов может стать еще холоднее. После этого морозы пойдут на спад.

Ожидается, что сильный снегопад накроет столичный регион вечером 26 января. В связи с прогнозом объявлен желтый уровень опасности. В Москве он будет действовать с 02:00 до 22:00 во вторник, 27 января, а в Подмосковье будет введен еще раньше – с 22:00 27-го числа и до 21:00 среды, 28 января.

Из-за похолодания в столичной системе отопления повысили температуру. Специалисты плавно скорректировали режим работы системы, доведя температуру теплоносителя до необходимого значения плюс 135 градусов.