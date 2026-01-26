Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 января, 08:31

Общество

Минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ночь на понедельник, 26 января, стала самой холодной с начала зимы в Москве. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, передает RT со ссылкой на телеграм-канал синоптика.

По данным базовой метеостанции ВДНХ, минимальная температура воздуха составила минус 18,5 градуса. Это на 1,1 градуса ниже, чем было 24 января.

"На других метеостанциях мегаполиса минимальная температура прошедшей ночи менялась от минус 15 градусов на Балчуге до минус 18 в Строгине и до минус 21 градуса в Тушине", – добавил Леус.

При этом в ТиНАО температура опускалась до минус 27,6 градуса. В Московской области холоднее всего было в Черустях, где зафиксировали 28,7 градуса мороза.

По словам синоптика, в ближайшие пару часов может стать еще холоднее. После этого морозы пойдут на спад.

Ожидается, что сильный снегопад накроет столичный регион вечером 26 января. В связи с прогнозом объявлен желтый уровень опасности. В Москве он будет действовать с 02:00 до 22:00 во вторник, 27 января, а в Подмосковье будет введен еще раньше – с 22:00 27-го числа и до 21:00 среды, 28 января.

Из-за похолодания в столичной системе отопления повысили температуру. Специалисты плавно скорректировали режим работы системы, доведя температуру теплоносителя до необходимого значения плюс 135 градусов.

Морозы до минус 28 градусов ожидаются в ближайшие дни в столице

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика