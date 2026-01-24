Температура в системе отопления столицы повышена из-за сильных морозов

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В столичной системе отопления повысили температуру из-за похолодания, сообщила пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы в субботу, 24 января.

"Температура на востоке московского региона, в городе Черусти, падала до отметки в минус 27,8 градусов в течение суток", – рассказали РИА Новости в Гидрометцентре РФ.

В департаменте пояснили, что резкое снижение температуры воздуха было спрогнозировано заранее. В связи с этим специалисты "Мосэнерго" и ПАО "МОЭК" плавно скорректировали режим работы системы, доведя температуру теплоносителя до необходимого значения плюс 135 градусов.

Отмечается, что параметры работы центрального отопления регулируются в зависимости от уличной температуры. Решения об изменениях принимаются заранее на основе краткосрочного прогноза погоды.

Все корректировки выполняются автоматически под управлением диспетчерских служб, которые используют данные метеодатчиков и систем диспетчеризации, установленных, в том числе, на тепловых пунктах, добавили в департаменте.

Ранее сообщалось, что прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы. При этом в подмосковном Солнечногорске значения опустились до минус 14,2 градуса, а в Черустях – до минус 28,2 градуса.