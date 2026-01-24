Форма поиска по сайту

24 января, 11:05

Общество

Москвичей предупредили о тумане и изморози

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В ближайшие часы в Москве ожидается туман с видимостью 100–500 метров и изморозь, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по столице.

Согласно прогнозам, ухудшение видимости прогнозируется до 13:00 24 января. Из-за этого горожан призвали снижать скорость на автодорогах и увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств. Также рекомендовано избегать внезапных маневров.

В столичном Дептрансе также попросили граждан быть внимательными и не отвлекаться на телефон во время движения.

Ранее синоптики рассказывали, что прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы. Минимальная температура составила 17,3 градуса ниже нуля.

До этого в лидерах было 24 декабря 2025 года, тогда минимум составлял минус 16,4 градуса. При этом в подмосковном Солнечногорске значения опустились до минус 14,2 градуса, а в Черустях – до минус 28,2 градуса.

