Новости

Новости

16 марта, 21:55

Протяженность поиска пропавшей в Звенигороде девочки увеличили до 35 км

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Протяженность поиска девочки, которая вместе с двумя мальчиками пропала в подмосковном Звенигороде, увеличили до 35 километров вниз по течению Москвы-реки. Об этом ТАСС сообщили в штабе поисковой операции.

Там добавили, что в операции задействованы все доступные силы и средства.

Вместе с тем в субботу, 14 марта, и в понедельник, 16 марта, прошли церемонии прощания с утонувшими мальчиками, рассказали в администрации Одинцовского городского округа рассказали.

Дети пропали 7 марта. Последний раз они были замечены возле Москвы-реки. По факту случишегося было возбуждено уголовное дело.

Через 5 дней нашли тело одного из пропавших. Его обнаружили в 800 метрах от места, где дети, предположительно, провалились под лед. Позже нашли тело и второго мальчика. Он находился в 7 километрах от места, где они пропали.

Водолазы обследовали более 280 тыс кв м акватории при поиске детей в Звенигороде

Читайте также


Как контактировать с токсичными коллегами?

При взаимодействии с "токсиками" важно выстраивать границы

Главная ошибка – начать оправдываться, объяснять или втягиваться в эмоции

Читать
закрыть

Для чего хотят создать сайт для знакомств с богатыми москвичами?

Среди потенциальных кандидатов будут предприниматели, топ-менеджеры и IT-специалисты

Однако эксперты уверены: такой подход создаст опасный прецедент

Читать
закрыть

Что грозит за продажу сгенерированных ИИ растений на маркетплейсах?

Возможна компенсация морального вреда и штраф

Часть статьи, которую применят при наказании, зависит от сумм, на которые были обмануты потребители

Читать
закрыть

Что стоит за слухами об увечьях лидеров Израиля и Ирана?

Эксперты уверены: сообщения о гибели лидеров Ирана и Израиля – элемент информационной войны

Официального подтверждения о серьезных травмах или гибели нет

Читать
закрыть

Что известно о футболисте "Урала", обвиняемом в убийстве москвички?

По данным СК, преступник совершил убийство под влиянием телефонных мошенников

После убийства обвиняемый вскрыл сейф и похитил более 2 тысяч долларов

Читать
закрыть

Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

