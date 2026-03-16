Протяженность поиска пропавшей в Звенигороде девочки увеличили до 35 км

Протяженность поиска девочки, которая вместе с двумя мальчиками пропала в подмосковном Звенигороде, увеличили до 35 километров вниз по течению Москвы-реки. Об этом ТАСС сообщили в штабе поисковой операции.

Там добавили, что в операции задействованы все доступные силы и средства.

Вместе с тем в субботу, 14 марта, и в понедельник, 16 марта, прошли церемонии прощания с утонувшими мальчиками, рассказали в администрации Одинцовского городского округа рассказали.

Дети пропали 7 марта. Последний раз они были замечены возле Москвы-реки. По факту случишегося было возбуждено уголовное дело.

Через 5 дней нашли тело одного из пропавших. Его обнаружили в 800 метрах от места, где дети, предположительно, провалились под лед. Позже нашли тело и второго мальчика. Он находился в 7 километрах от места, где они пропали.