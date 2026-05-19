Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 09:30

Политика

ВС РФ проведут учения по применению ядерных сил 19–21 мая

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Вооруженные силы России проведут учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии в период с 19 по 21 мая. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В мероприятиях будут задействованы Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.

Всего участие примут свыше 64 тысяч военнослужащих, порядка 7,8 тысячи единиц военной техники, включая более 200 ракетных установок, около 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, из которых 8 – ракетные подводные лодки стратегического назначения.

Основные цели учений включают улучшение навыков руководства и оперативного управления войсками в условиях сдерживания вероятного агрессора и проверку готовности органов военного управления и войск к предотвращению агрессии. Также планируется отработка вопросов взаимодействия и управления, а еще оценка способности войск выполнять задачи.

В рамках учений будут проведены мероприятия по приведению ядерных сил в готовность, а также запуски баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории России. Особое внимание уделят подготовке и совместному применению ядерного оружия, размещенного в Белоруссии.

Москва допустила проведение с Минском учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия (НСЯО) еще в январе 2026 года.

Как напомнил директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, в июне 2024-го подразделения белорусских вооруженных сил уже были задействованы во втором этапе учений. Тогда отрабатывалась совместная подготовка к боевому применению НСЯО.

Читайте также


политика

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика