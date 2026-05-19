Daily Star: тигр напал на собирателей меда в Индии

Нападение тигра на собирателей меда произошло в Индии, сообщает aif.ru со ссылкой на газету The Daily Star.

Инцидент случился в мангровом лесу Сундарбан, куда 48-летний Бабул Гази и 10 других человек пришли за диким медом с разрешения властей.

Собиратели осматривали деревья в поисках ульев, однако Гази оторвался от основной группы, когда из-за кустов на него выпрыгнул хищник. Его сопровождающие бросились на помощь и в течение 15 минут пытались палками отбить мужчину.

Отогнав тигра, пострадавшего доставили к краю леса, где ему оказали первую помощь. После этого Гази отвезли в больницу с серьезными ранениями.

Ранее амурский тигр напал на охотника в Чугуевском округе Приморского края, в результате чего мужчина погиб. Все произошло в 20 километрах от села Извилинка, когда охотник доставлял корм на подкормочную площадку. После инцидента власти организовали работы по изъятию хищника из естественной среды обитания.

