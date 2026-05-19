19 мая, 10:31

В мире

Сайт Пентагона с рассекреченными данными об НЛО посетили более 1 млрд раз

Фото: war.gov

Специальный сайт Пентагона с файлами о неопознанных летающих объектах посетили более 1 миллиарда раз с момента их опубликования. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным министерства, в скором времени будет опубликована вторая партия материалов по этой теме.

Министерство войны США рассекретило первую часть материалов об НЛО и аномальных явлениях 8 мая. Сделать это удалось благодаря координации между десятками ведомств.

Отмечается, что всего в ходе работы были обработаны десятки миллионов записей, которые затрагивают период в несколько десятилетий. Некоторые из документов сохранились лишь в бумажном виде.

При этом ранее стало известно, что в США разыскивают отставного генерала ВВС Уильяма Нила Маккасланда по подозрению в сокрытии данных об НЛО. Исследователи считают, что он мог участвовать в изучении инопланетного аппарата, якобы разбившегося в Розуэлле в 1947 году.

