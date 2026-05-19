Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 11:16

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Балынин: ежегодную выплату смогут получить работающие родители с двумя детьми

Эксперт рассказал, какие семьи могут получить выплату более 100 тыс рублей

Фото: depositphotos/Professor25

Ежегодная семейная выплата будет осуществляться с 2026 года работающим родителям, имеющим двух и более детей. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

Как пояснил эксперт, через данную выплату осуществляется возврат части уплаченного НДФЛ. Она также направлена на обеспечение социальной поддержки наиболее нуждающихся семей.

"Это обеспечивается за счет предоставления помощи именно тем семьям, в которых среднедушевой доход до 1,5 прожиточного минимума на душу населения", – приводит слова Балынина RT.

По его словам, размер выплаты зависит от региональной специфики и местного прожиточного минимума. Назначение и выплату будет осуществлять территориальный орган Социального фонда России.

Для получения выплаты нужно будет подать заявление с 1 июня по 1 октября включительно. Она предоставляется каждому из родителей.

"Причем это можно будет сделать, даже не выходя из дома, через портал госуслуг, либо, если для гражданина так будет удобнее, при личном обращении в Социальный фонд России или МФЦ", – добавил эксперт.

Он также добавил, что при наличии права на получение выплаты ее размер определяется как разница между уплаченным налогом и налогом, рассчитанным от той же налоговой базы по ставке 6%.

Например, если в регионе прожиточный минимум равен 18,2 тысячи рублей, то полтора – 27,3 тысячи рублей. Соответственно, для семьи из мамы, папы и троих детей для получения выплаты суммарный ежемесячный доход родителей должен быть не более 136,5 тысячи рублей. Таким образом они смогут вернуть в 2026 году по 57 330 рублей.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко призвал увеличить размер материнского капитала, ориентируясь на социальную норму жилья – 18 квадратных метров на человека.

По его словам, нынешний маткапитал неэффективен. Его максимальный размер позволяет купить лишь 8 "квадратов", которые ниже соцнормы почти в 2,5 раза.

Читайте также


общество

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика