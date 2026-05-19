Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 11:54

В мире

Индийский бодибилдер-миллионер Пратик Ядав умер на глазах у родственников

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/iamprateekyadav

Индийский бодибилдер и предприниматель Пратик Ядав умер в возрасте 39 лет от тромбоэмболии легочной артерии. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Need To Know.

Как сказано в материале, мужчина почувствовал себя плохо на глазах у родственников утром 13 мая. Он был оперативно доставлен в больницу, однако спасти его не удалось. Выяснилось, что Ядав в течение пяти лет тайно лечился от гипертонии и нарушений свёртываемости крови.

При этом за пару дней до смерти бодибилдер уже попадал в реанимацию. Врачи просили его остаться в медучреждении, однако он не послушал их. Кроме того, накануне у него обнаружили шесть необъяснимых травм рук и груди.

Пратик Ядав был сыном главы социалистической партии Самаджвади Мулаяма Сингха Ядава, однако не интересовался политикой. Он начал заниматься спортом и завел блог, в котором давал советы начинающим атлетам. Являлся основателем премиальных фитнес-клубов Iron Core Fit и The Fitness Planet. У него остались жена и двое детей.

Читайте также


за рубежом

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика