Итальянский бодибилдер Андреа Лорини скончался в возрасте 48 лет

Итальянский бодибилдер Андреа Лорини, известный под псевдонимом Гигант, скоропостижно скончался на 49-м году жизни. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Daily Star.

Уточняется, что спортсмена в бессознательном состоянии обнаружила мать в их доме в итальянской коммуне Кьяри. Женщина сразу же вызвала скорую помощь, но, несмотря на это, Лорини умер в реанимации.

Причиной смерти стало инфекционное заболевание – некротизирующий фасциит. Родственники бодибилдера утверждают, что болезнь развилась из-за злоупотребления стероидами и допингом.

Лорини был заметной фигурой в итальянском фитнес-сообществе. В частности, в 2017 и 2019 годах он занимал третье место на национальном чемпионате в весовой категории до 90 килограммов. Соревнования по бодибилдингу спортсмен совмещал с работой тренером в спортзале. У него осталось двое детей.