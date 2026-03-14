Собянин: еще шесть вражеских БПЛА сбиты на подлете к Москве

Силы ПВО Минобороны уничтожили еще шесть беспилотников, летевших на Москву, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Он также добавил, что сейчас на месте падения обломков находятся специалисты экстренных служб. В настоящий момент над столицей уничтожили 39 БПЛА.

Массированная атака на мегаполис со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) началась утром 14 марта. К пресечению всех попыток нападения привлекались силы противовоздушной обороны.

В связи с этим, для обеспечения безопасности полетов, были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково. Позже Домодедово и Жуковский возобновили деятельность.

