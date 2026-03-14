14 марта, 08:41

Происшествия

Силы ПВО сбили за ночь 87 украинских БПЛА над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за ночь ликвидировали 87 украинских беспилотников над российскими регионами, а также над Азовским и Черным морями. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, в период с 20:00 13 марта до 07:00 14 марта были нейтрализованы 16 БПЛА над Краснодарским краем, 8 дронов – над Крымом, а также 7 аппаратов – над Брянской областью.

Помимо этого, 6 беспилотников удалось перехватить над Белгородской областью, 5 – над Ростовской областью, 3 – над Самарской областью, а также 2 – над Курской областью. Кроме того, по 1 БПЛА сбили над Астраханской, Волгоградской и Тульской областями.

Еще 31 дрон был уничтожен над акваторией Азовского моря, а также 6 – над акваторией Черного моря.

Ранее один человек погиб в результате атаки беспилотников на сельскохозяйственное предприятие в промзоне станицы Новоминской Каневского района Краснодарского края. Ранены оказались еще двое сотрудников предприятия, они были госпитализированы.

Губернатор Вениамин Кондратьев поручил главе Каневского района Александру Герасименко оказать всю необходимую помощь родственникам погибшего и пострадавшим. Помимо этого, повреждены административные здания и цистерны с патокой. Также возник пожар, который оперативно потушили.

