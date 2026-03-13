Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

13 марта, 08:14

Происшествия

Лес загорелся на площади 1,5 тыс "квадратов" в пригороде Севастополя из-за БПЛА ВСУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пожар горно-лесистой местности произошел в районе Золотого пляжа в Севастополе после падения украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. Огонь охватил лесную подстилку и деревья. Глава города подчеркнул, что к тушению возгорания уже привлечены соответствующие спецслужбы.

Ранее из-за сбитого вражеского дрона пожар вспыхнул на территории нефтебазы в Тихорецком районе Краснодарского края. Изначально площадь составляла 150 квадратных метров, однако позднее она увеличилась до 3,8 тысячи "квадратов".

В ликвидации огня были задействованы 72 единицы техники. Кроме того, в результате произошедшего в Тихорецке выявили превышение предельно допустимой концентрации бензола и ксилола.

происшествияпожаррегионы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика