Лес загорелся на площади 1,5 тыс "квадратов" в пригороде Севастополя из-за БПЛА ВСУ

Пожар горно-лесистой местности произошел в районе Золотого пляжа в Севастополе после падения украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. Огонь охватил лесную подстилку и деревья. Глава города подчеркнул, что к тушению возгорания уже привлечены соответствующие спецслужбы.

Ранее из-за сбитого вражеского дрона пожар вспыхнул на территории нефтебазы в Тихорецком районе Краснодарского края. Изначально площадь составляла 150 квадратных метров, однако позднее она увеличилась до 3,8 тысячи "квадратов".

В ликвидации огня были задействованы 72 единицы техники. Кроме того, в результате произошедшего в Тихорецке выявили превышение предельно допустимой концентрации бензола и ксилола.