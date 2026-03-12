Пожар произошел на нефтебазе в Краснодарском крае после падения обломков БПЛА

Фото: 123RF.com/chaikom

Пожар вспыхнул на территории нефтебазы в Тихорецком районе Краснодарского края из-за падения обломков беспилотника. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Общая площадь пожара составляет 150 квадратных метров. В тушении огня принимают участие 83 человека и 26 единиц техники. В результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее украинские беспилотники атаковали одно из промышленных предприятий в городе Губаха Пермского края. Пострадавших не выявили, на месте происшествия работают оперативные службы.

Еще один инцидент произошел в Адлерском районе Сочи, где мирный житель получил травмы в результате падения обломков украинского дрона на частный дом. Пострадавший получил ушибы и ссадины, ему оказали первую медпомощь.