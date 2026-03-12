На юго-западе Москвы появится 21 дом по программе реновации

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства Москвы

На юго-западе Москвы возводят 21 новостройку в рамках программы реновации. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, новые жилые комплексы общей площадью свыше 950 тысяч квадратных метров появятся в 7 районах Юго-Западного административного округа (ЮЗАО). В них будет около 9,3 тысячи квартир, общая площадь которых составит примерно 560 тысяч "квадратов". При этом 120 из них адаптируют специально для маломобильных жильцов.

На первых этажах зданий будут предусмотрены нежилые помещения, где можно открыть магазины, кафе, пункты выдачи, аптеки. А во всех подъездах обустроят комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок.

"В строительстве находится 9 жилых комплексов в районе Зюзино. По 3 новостройки возводят в Котловке и Конькове. Еще по 2 дома строят в районах Академическом и Обручевском. По 1 новостройке также возводят в районах Ломоносовском и Черемушки", – уточнил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он добавил, что после завершения строительства дворы всех домов будут благоустроены. Планируется создать свыше 100 досуговых зон, включая спортивные и детские площадки, а также пространства для спокойного отдыха.

Возведение жилых зданий на всех этапах контролирует Мосгосстройнадзор. Как рассказал председатель комитета Антон Слободчиков, специалисты уже совершили более 100 выездных проверок, в ходе которых оценили объем выполненных работ и их соответствие проектам.

При строительстве домов по программе реновации используются качественные материалы и применяются современные технологии. Фасады зданий разрабатываются по индивидуальным проектам для того, чтобы новостройки органично смотрелись в городе.

Тем временем 17 новостроек по программе реновации строятся на северо-востоке Москвы. Их суммарная площадь составит 600 тысяч квадратных метров. Всего в них будет более 6,2 тысячи квартир, совокупная жилая площадь превысит 360 тысяч "квадратов".

