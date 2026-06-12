Мероприятия в честь Дня России проходят на 300 культурных площадках Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Мероприятия в честь Дня России проходят на 300 культурных площадках столицы. Выходные продлятся с 12 по 14 июня, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Праздничные мероприятия проходят на бульварах, в парках, музеях, пространствах проектов "Лето в Москве" и "Молодежь Москвы", а также арт-павильонах "Сделано в Москве" и на ВДНХ.

Пассажиров городского транспорта встречают водители в парадной форме. Возле правительственных зданий появились фотозоны и декоративные конструкции, а на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате транслируют поздравления.

В частности, первыми праздник встретили участники масштабного забега по аллеям ВДНХ. К мероприятию присоединились любители спорта из разных уголков страны. Также на ВДНХ организован просветительский фестиваль "Наука и мороженое", а возле фонтана "Дружба народов" пройдет концерт участников V Международного московского джазового фестиваля.

Кроме того, на площадках музея-заповедника "Царицыно" под открытым небом можно услышать хоровые коллективы. На площади у Большого дворца более 350 вокалистов исполнят "Вечерний звон", "Катюшу", отрывок из оперы Михаила Глинки "Иван Сусанин" и гимн России.

Все желающие получат в подарок ленту в цветах российского триколора. Раздавать их будут возле "Домиков добра" проекта "Москва помогает". В центре города волонтеров акции можно встретить на Тверской площади, площади Революции и улице Новый Арбат.

Также с концертом "Звучат фанфары во славу России!" в Музее Победы выступит сводный духовой оркестр. Для участия в нем в столицу приехали более 600 юных музыкантов из разных регионов страны.

В арт-павильоне "Летний маркет" на Болотной площади проводят мастер-классы для детей и взрослых. Гости смогут приобрести праздничную продукцию: расписные пряники, музыкальные шкатулки, ободки в виде кокошников и многое другое.

В свою очередь, в парке "Зарядье" на инновационной достопримечательности "Матрешка Москвы" впервые представят тематический сюжет "Код России". Показы пройдут в 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00.

12 июня изменился график работы столичных соцучреждений. Например, в праздник не работают центры госуслуг. В остальные дни они примут посетителей в обычном режиме.

Взрослые поликлиники будут открыты 12 и 14 июня с 09:00 до 16:00, а 13-го числа – до 18:00. Детские поликлиники будут оказывать помощь на дому с 09:00 до 15:00.

Помимо этого, столичные парковки будут бесплатными 12 и 13 июня. Мера распространяется на зоны с динамическим тарифом, а также на улицы с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час.