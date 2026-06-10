Яркую цирковую программу покажут в парке "Сокольники" ко Дню России

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Бесплатные "Цирковые дивертисменты" пройдут на Фестивальной площади парка "Сокольники" 12 июня в рамках проекта "Лето в Москве" и празднования Дня России. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Зрителям представят программу "Цирковая мистерия: хранители чудес" с участием жонглеров, воздушных гимнастов, акробатов на встречных качелях, эквилибристов на першах и артистов конного жанра.

На манеже выступят воздушные гимнастки Зоя Баркова, Татьяна Беликова, Диана Бутан, Александра Левицкая-Спиридонова и Маргарита Рубан. Также зрители увидят клоунские репризы в исполнении Рудольфа Прокопова-Левицкого, Артема Бобцова, Антона Лаврищева, Григория Анастюки и Валентина Сыроваткина.

Отдельной частью программы станут выступления дрессированных собак под руководством Виктории Елисеенко. Шоу будет сопровождать и балет Большого московского цирка под руководством режиссера-постановщика Дарьи Пурчинской.

Для постановки использовано более 17 тонн декораций и реквизита, а многие номера отмечены наградами международных фестивалей, включая "Идол", "Без границ" и "Принцесса цирка".

"Цирковые дивертисменты" проходят в парке еженедельно с четверга по воскресенье под руководством народных артистов России Эдгарда и Аскольда Запашных. Программа продлится до 12 июля и включит 11 номеров – от аттракционов с хищниками до воздушной акробатики и клоунских реприз.

Шоу проходят дважды в день – в 14:00 и 18:00. Для посещения представлений 12 июня необходима регистрация через сервис "Мосбилет". С 16 июля по 6 сентября зрителям представят вторую программу – "Огни большого цирка", в которой будут задействованы 70 артистов и 15 цирковых номеров.

Ранее сообщалось, что праздничная программа ко Дню России пройдет во всех округах Москвы 11 и 12 июня, охватив почти 300 площадок – от музеев и библиотек до парков, ВДНХ и арт-павильонов "Сделано в Москве".

К примеру, 12 июня музей-заповедник "Царицыно" станет центральной концертной площадкой: на 15 сценах выступят 350 артистов, которые в финале исполнят гимн, "Катюшу" и отрывок из оперы Глинки. Также в День России пройдут концерты на Чистопрудном бульваре, в парке "Фили" с оркестром фестиваля "Спасская башня", а в Таганском парке организуют выставку народных костюмов и ремесленные мастер-классы.